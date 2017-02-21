漢光33號 馮世寬：按計畫實彈演習

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國防部長馮世寬（前右3）21日表示，5月大規模實彈演習是漢光33號演習其中一部分，都按計畫作為實施，沒有擴大，也沒特定目的。精準彈藥試射將同往年，在下半年度實施。中央社記者王承中攝 106年2月21日

國防部長馮世寬今天表示，5月大規模實彈演習是漢光33號演習其中一部分，都按計畫作為實施，沒有擴大，也沒特定目的。精準彈藥試射將同往年，在下半年度實施。

媒體報導，國防部高層人士透露，今年5月國軍將舉行大規模實兵實彈操演，時間比往年大幅提前，包括將在屏東九鵬基地，進行精準彈藥（飛彈）試射，總統蔡英文將視導。

馮世寬上午在立法院受訪表示，精準彈藥試射將跟往年一樣，在下半年度實施，無關總統蔡英文就職週年。

他說，今年的漢光33號演習沒擴大，5月的大規模實彈演習是其中一部分。今年漢光演習簡單講是去年漢光演習的檢討，在今年改進，實兵跟兵棋推演都按計畫實施。

另外，媒體報導，國防部要求官兵要在野戰服、軍便服與軍常服上縫製服務單位團體臂章，卻又突發公文指明暫不佩帶，引發官兵批評擾軍。

馮世寬說，那個是新聞報導，他覺得是命令的貫徹與執行。 1060221

(中央社)