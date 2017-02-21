敘利亞女童瓦礫中奇蹟獲救 影片超震撼
敘利亞首都大馬士革今天再度爆發多起戰鬥。民防組織「白盔」上傳一段影片，1名因家裡被轟炸而遭活埋在瓦礫堆下的女童奇蹟獲救，畫面震撼人心。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，敘利亞政府軍今天轟炸大馬士革2個區，名叫阿亞（Aya）的女童被人從斷垣殘壁中挖出，奇蹟生還。一旁救援人員不斷以阿拉伯語喊著「神真偉大」！
總部設在英國的人道組織「敘利亞人權瞭望台」（Syrian Observatory for Human Rights）指出，有10人在今天的攻擊中受傷。
由名為白盔（White Helmets）的志工團體組成的敘利亞民防組織上傳一段影片到網路上，內容顯示阿亞從大馬士革的迪什林區（Tishreen）獲救生還。
一名救援人員以阿拉伯語告訴因驚恐而不斷啼哭的阿亞說：「我們來了，別怕，我們來了」。這名救援人員在女童安全獲救後說，「神真偉大、神真偉大」。
法新社報導，聯合國準備展開新一輪和平談判之際，今天也對大馬士革地區逐漸升溫的戰事表達憂心。
聯合國發言人哈克（Farhan Haq）表示，聯合國官員接獲平民於卡本（Qabun）、巴澤（Barzeh）、迪什林及哈拉斯塔（Harasta）西側等大馬士革城區遭砲擊死傷的報告。
哈克說：「聯合國對大馬士革地區近日加劇的戰鬥感到憂心」。他並表示，上述地區的戰事自18日起升溫，有超過10萬平民處在危難之中。
聯合國特使米斯杜拉（Staffan de Mistura）已在日內瓦等候各方代表團抵達，參與23日登場的和平談判。（譯者：中央社陳亦偉）1060221
(中央社)
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