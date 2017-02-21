郭泓志不死鳥 教士隊菜鳥多
被譽為不死鳥的台灣左投郭泓志手臂7次開刀仍不放棄重返投手丘，今年獲得聖地牙哥教士隊小聯盟合約，不過教士隊大聯盟春訓的陣容，多是沒大聯盟經驗的菜鳥。
美國職棒大聯盟MLB各球隊陸續展開春訓，「聖地牙哥聯合論壇報」（San Diego Union-Tribune）分析，看看教士隊春訓陣容，68個球員平均大聯盟經驗僅1.45年，是MLB最菜的隊伍。
報導另提及，有個少受到關注的球員加盟，那就是左投郭泓志，文中介紹郭泓志2010年曾入選大聯盟全明星球員，2011年離開洛杉磯道奇隊。
至於教士春訓多啟用菜鳥，報導說，因教士仍處於重建階段，選用自己體系栽培的子弟兵，以及延攬有潛力而被忽略的球員，是當前教士選將的主要考量。
這支亟欲振衰起敝的南加球隊，大聯盟春訓陣容中最資深是延攬自洛杉磯天使隊的投手魏佛（Jered Weaver），以及魏佛的隊友艾巴（Erick Aybar），他們MLB生涯約10年。
其他還有前芝加哥小熊隊投手卡希爾（Trevor Cahill）、理查（Clayton Richard）和前科羅拉多洛磯隊的投手夏辛（Trevor Cahill），MLB資歷6或7年不等。1060221
(中央社)
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