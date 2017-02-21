低劑量電腦斷層掃描 1.3公分肺癌照揪出
它找得到！彰化縣1名警員去年因為員榮醫院有優惠健檢專案接受額外低劑量電腦斷層掃描，結果「意外」發現肺部已經罹癌。員榮健康管理中心主任黎雨青說，「低劑量電腦斷層掃描可以找到平均1.3公分大的肺癌，呼籲高風險族群要定期檢查，預防勝於治療是上策。
黎雨青指出，空氣汙染是主要環境致癌物，引發肺癌風險更勝二手菸，最危險的，則是可以堆積在人肺深處的細懸浮微粒PM2.5，但肺部罹癌初期症狀不明顯，容易被忽略。
該名警員雖有抽菸，但在檢查前並無任何肺部病變的徵兆，胸部X光檢查也無異常，最後由「低劑量電腦斷層」檢查出肺部1.7公分結節，轉診台中榮醫確認是第一期肺癌，幸運的是惡性腫瘤並未侵襲到淋巴結，所以經過切除右下肺葉休養後，目前已經恢復上班。
黎雨青指出，胸部X光找得到的肺癌平均大小約2至3公分，約有50%以上小於2公分的肺部結節在胸部X光片上可能被遺漏；低劑量電腦斷層則可以找到肺癌平均是1.3公分，準確度更高。對於高危險族群，可以降低20%死亡率。
黎雨青表示，吸菸者、有家族史者、曾患肺結核及慢性肺病者以及長期暴露於致癌環境者都是肺癌的高風險族群，而目前台灣空氣汙染常常紫爆，所以建議民眾可以多多利用低劑量電腦斷層來檢查肺部，更落實早期發現早期治療的健康概念。
(中時)
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