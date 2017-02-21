汪小菲結婚6年 只為「回北京」和大S吵架
汪小菲與大S（徐熙媛）結婚6年，育有一對子女，湊得「好」字，夫妻倆婚後感情甜蜜蜜，不過汪小菲坦言小倆口曾有過爭吵，但兩人只唯一為回北京吵架，為了什麼時候回去、要不要回北京，而一到了當地，喊回台北卻是汪小菲。
汪小菲與大S分別在2014年和去年生下愛女「小玥兒」、兒子汪希箖，湊得「好」字，根據《鏡傳媒》報導，汪小菲透露，他與大S只會為回北京有爭吵，由於春節期間夫妻倆帶子女回北京，當地天氣太冷又乾燥，汪小菲心疼孩子，第二天就想回台北。
與大S結婚後，原本做事衝動的汪小菲變得更成熟，母親張蘭看到汪小菲的轉變，更是對大S讚賞有佳。談到嬌妻，汪小菲也提到，自己是北京人，口氣抑揚頓挫、說話情緒飽滿，有時大S會說：「你幹麻兇我？」讓汪小菲直喊冤：「我沒兇你啊」。
汪小菲新好男人形象鮮明，婚後愛家愛妻，尤其他對女兒小玥兒更是疼愛有加，儘管工作忙碌仍會陪伴小玥兒成長，並不時在微博寫下對女兒的疼愛，日前感性說「我那麼愛玥兒，有誰能理解？」字裡行間更是流露出滿滿父愛。
(中時電子報)
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