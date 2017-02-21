通霄農會賄選案 3人凌晨交保

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苗栗縣通霄鎮農會會員代表選舉傳出賄選，苗栗地檢署約談29人到案，其中部分會員坦承收取1票新台幣3000元，而有望獲聘下屆總幹事的徐學承和2名樁腳，在今天凌晨交保候傳。

苗栗地檢署接獲情資，通霄鎮農會改選競爭激烈，傳出有會員代表，以1票3000元的方式進行買票，檢方20日共搜索18處場所，帶回參加總幹事遴選的徐學承、農會會員、會員代表等29人進行約談。

檢方指出，已有會員坦承收賄，並當場繳出3000元，也有會員代表承認買票，相關案情偵訊至凌晨2時許，徐學程以10萬元交保，另外2名樁腳各以5萬元交保，其餘人均請回。

通霄鎮農會賄選案目前已經由選他字案，轉為選偵字案件偵辦，也讓原本已經大致底定的總幹事選情，再度出現變數。1060221

(中央社)