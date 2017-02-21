被問去留 賀陳旦：針對問題繼續努力

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交通部長賀陳旦今天被問到個人去留問題時表示，蝶戀花翻車事件依肇事原因檢查，希望針對問題立刻採取行動、繼續努力；行政院長林全說，等事故釐清後檢討。

蝶戀花旅行社有限公司靠行在友力通運有限公司的遊覽車13日發生重大車禍，造成33死11傷。

林全上午在立法院答詢表示，責任部分會等事故釐清後檢討，但遊覽車靠行問題多年無法解決、管理無法上軌道，已要求交通部提出根本解決之道。

賀陳旦說，車齡與安全其實沒必然關係，但政府對10年以上車輛，要求1年召回檢查3次，目前與肇事車輛的同型車126輛已召回加強檢驗，而針對10年以上、約5200輛遊覽車，交通部會在1個月內分別研訂召回計畫。

他說，相關檢驗設備、資訊設備，會在經費上強化，車輛安全在政府監督下做得更好。1060221

(中央社)