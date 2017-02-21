僑委會：僑務榮譽職將檢討遴聘機制

僑務委員會今天表示，自去年520新政府上台後，即注意僑務榮譽職人員藍綠失衡的現象，將在其任期屆滿後檢討遴聘機制。

僑委會表示，有電視新聞20日報導華府僑務榮譽職遴聘藍綠失衡，去年520新政府上台後，僑委會即注意到此現象，將在其任期屆滿後檢討遴聘機制，確實依據「僑務委員會榮譽職人員遴聘要點」規定，不分地域、不分黨派、不分藍綠，遴聘支持中華民國，熱愛民主台灣的僑界熱心人士擔任。

僑委會說，海外僑社複雜，意見多元，本為民主常態，將傾聽各界心聲，多加溝通，凝聚共識。1060221

(中央社)