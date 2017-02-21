港7警被判入獄2年 社會正反聲浪對壘

特派員看世界專欄香港7名警員近日因為毆打「占中」示威者而同被判處入獄2年，這起裁決引起社會極大回響，成為本地較具爭議的官司之一。

也有人認為，這起官司足以反映出香港社會的政治撕裂，是深層次矛盾的縮影。

此案的起因，是7名警員於2014年「占中」運動爆發期間毆打公民黨成員曾健超。

當年10月15日，警方在港島金鐘龍和道對「占中」者採取清場行動，期間參與「占中」的曾健超從高處向警員潑灑液體，激發警員追捕。

曾健超被捕後，被警員帶到偏僻地方毆打，過程被電視台記者拍攝到，其後多人被停職並被律政司起訴「有意圖而導致身體受嚴重傷害罪」。

14日，他們被法院裁定「襲擊致造成身體傷害罪」成立，各被判入獄2年；涉罪7名警員中，有一般警員，也有總督察級的高階警員。

在法官宣判後，社會上立刻出現南北兩極的聲音，「占中」支持者接受媒體訪問時，強調這是「公義」的第一步。

被毆打的曾健超20日更向媒體說，警務處長應該就此案向公眾道歉。

不過，相對的，社會上也掀起另一股反對裁決的聲音，認為判刑過重。

香港政研會、保衛香港運動和正義聯盟黨等組織18日發起遊行，對裁決表達不滿，有3500人參加；19日，愛護香港力量又再發起遊行，表態支持被判刑的警員，有數百人參加。

發起遊行支持警員的組織都具有「反占中」的政治背景，他們一方面指判刑過重，另一方面指「占中」以來，沒有一名「占中」主謀被起訴，即使「占中」者被起訴，也是獲輕判，而執法警員卻被重判。

「占中」運動後，社會各界都認為香港已因政治問題撕裂，對決雙方一方面是支持即時實行民主普選的泛民主派，另一方面是支持北京對港政治路線的建制派。

「占中」爆發後，兩派的觀點水火不容，現在顯然延伸到對這起官司的看法。

對於這起官司的爭論，有法律界人士呼籲民眾要尊重司法獨立，不要作情緒性反應。

不過，這起官司所引起的回響卻是不爭的事實。

據報導，本地一些警察組織正計劃舉行晚會聲援7名警員。一旦舉行，將是本地執法人員歷來罕見的一次大型集會，未知會否動搖人心。

另外，北京官媒也罕有地對這起判決提出看法，中共機關報人民日報旗下的環球時報就發表評論員文章，聲稱在很多人看來，這起判決就像是一場足球賽上，裁判吹了個「偏哨」（意指判決不公）。

文章並聲稱，香港法治體系延續了殖民地的色彩，並沒有像香港政府一樣建立起對中國大陸憲法和香港基本法的忠誠，因此遇到與政治有關的案件時，它就容易跑偏，背離法律的基本精神。

香港主權轉移以來，這是北京官媒對香港司法體系的一次較嚴重的「批評」。

7名警員尚未提出上訴，但無論上訴與否，此案所引起的政治漣漪，的確是香港歷來少有的。1060221

(中央社)