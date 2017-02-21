澳洲輕型飛機撞入購物中心 已五死

輕型飛機墜落的現場照片。(美聯社)

救災人員檢視墜機的輕型飛機。(美聯社)

輕型飛機墜落的現場照片。(美聯社)

(10:50更新 機上乘客罹難)一架運載5人的輕型飛機周二在澳洲墨爾本市撞進了一間靠近機場的購物中心，目前已知機上5人全數罹難。

根據路透社(Reuters)報導，這間位於埃森登機場(Essendon airport)跑道盡頭附近的購物中心因這起事故，屋頂破了個大洞、並冒出熊熊濃煙，消防人員到場用水柱為燒焦的殘骸降溫。當地警方表示機上的五名乘客搭上的這架班機，原本欲前往位於澳洲本島和塔斯馬尼亞省之間的國王島，但起飛後發生引擎故障而墜毀。

警方表示這架飛機大約在購物中心Direct Factory Outlet開門前一個小時，約當地時間早上9點墜機。在目前這個階段，警方尚未掌握確切的死傷人數。

埃森登機場大部分起降的飛機都是輕型飛機。澳洲航空政府單位表示，墨爾本主要機場的班機起降未受影響。

(中時電子報)