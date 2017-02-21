曝全球「感染病患」恐千萬人 唐從聖：我上周掛診治癒

唐從聖常與粉絲在臉書互動。(圖/本報系資料照)

藝人唐從聖以模仿政治名人走紅，近年則將重心放在舞台劇演出，喜歡與粉絲分享生活趣事的他，昨天竟在臉書表示有種疫情正在散播，而且全球感染人數恐有數千萬人，這也讓粉絲人心惶惶，不過等到唐從聖說明原因後，才讓所有人都鬆口氣。

唐從聖前往朝聖張學友演唱會壓軸場。(圖/唐從聖臉書)

唐從聖表示此病「傳染力」驚人，不過卻有一個香港人能治癒所有病患，巧的是這兩周剛好來台北看診，但很可惜只有六萬人能掛到門診，自己就是六萬分之一的幸運兒，求診後讓他病情瞬間痊癒，最後更公布這種病就叫做「學友病」，這才讓所有人恍然大悟，原來是搶到張學友在台北壓軸場的門票，只見唐從聖照片中張張難以置信的表情，就可知道歌神整場表演的震撼性，也讓他直呼「友神快拜」。

對此也讓粉絲直呼好羨慕，表示「好幸運可以排上掛號並且就醫」，此外也不忘提醒他「看完後可要好好保養喔，不然下次真的很久很久」。

(中時電子報)