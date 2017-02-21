澳洲輕型機墜毀 5死無人生還

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澳洲警方今天表示，1架輕型飛機墜毀墨爾本（Melbourne）附近的購物中心後，機上5人全部死亡，無人生還。

法新社報導，維多利亞省省長安德魯斯（Daniel Andrews）表示：「維省30年來最嚴重民航事故造成數人喪生。」「每日郵報」（Daily Mail）稍早引述未經證實報導說，當局已找到2具遺體。

這架豪客比奇（Beechcraft）飛機轉向飛進伊森頓機場（Essendon airport）旁的購物中心。

路透社報導，警方表示，飛機於當地時間上午9時前不久墜毀Direct Factory Outlet購物中心，所幸購物中心約1小時後才營業。

警方表示，飛機搭載5人，這架包機當時飛往位在巴斯海峽（Bass Strait）、界於澳洲本島和南方島嶼塔斯馬尼亞（Tasmania）之間的王島（King Island）。

警方表示，調查工作聚焦在「災難性發動機失靈」。（譯者：中央社蔡佳敏）1060221

(中央社)