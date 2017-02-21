疑感情糾紛 全家店員半夜遭4男圍毆濺血
又見恐怖情人？高雄市前鎮區復興三路「全家超商」今晨近5時傳出店員遭毆事件，21歲賴姓男子當時上大夜班，20歲周姓女友前來探班，雙方疑為談分手發生口角衝突，周女離去後，有4名男子闖入店內，持安全帽狠K賴男，造成他頭部濺血，最後一行人開車揚長而去。
警方表示，這起事件發生在今天凌晨4時45分，賴姓男子當時在全家店內上班，周女前來探班，兩人因故發生口角糾紛，不久賴男即遭人毆傷，但店內財物並無損失，警方研判是感情糾紛，將傳喚周女到案說明，並積極追緝4名男子，大致特徵是身形瘦高、年紀約20初頭。
事發後，賴男自行打110報案，救護人員並送往阮綜合醫院簡單包紮，因傷勢無大礙，自行離院。賴男避重就輕，不願對案情多做說明，僅說不認識這4名動手男子。
警方說，賴男去年7月到職，約莫1個月前，透過交友軟體「BeeTalk」結識周姓女友，但雙方感情疑似不睦，最近有意談分手，是否因此節外生枝，仍須等周女到案才能釐清。
(中時)
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