推勞工在職進修 勞動部補助3年7萬元

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勞動部表示，為了協助勞工提升知識、技能，今年上半年辦理「產業人才投資方案」訓練課程，除了有高達2554門課程外，也將補助勞工3年新台幣7萬元。

勞動部配合行政院推動「五加二」產業及新南向政策，上半年的「產業人才投資方案」訓練課程，除了語文學習、機械設備製造、電子及資訊管理以外，還有大數據分析、智慧機械、3D列印、機器人等訓練課程。

為了要鼓勵在職勞工參加課程提升自我技能，勞動部表示，只要年滿15歲以上，且具就業保險、勞工保險或農民健康保險被保險人身分之在職勞工，參加此方案訓練課程的訓練期間缺課時數未達總訓練時數1/5以上且取得結訓證書或學分證明文件者，即可由訓練單位協助學員申請訓練費用補助。

訓練費用補助比率為80%，如果是身心障礙者、中高齡等特定對象，則可獲得100%補助，每位參訓者3年內最高補助7萬元訓練費用。1060221

(中央社)