大屯山有岩漿庫 辛在勤：非活火山證據
學者觀測新北市底下20公里有岩漿庫，確認大屯山為活火山。氣象局長辛在勤今天說，未判定岩漿庫是否移動，媒體不應過度解讀。
媒體報導，原被視為休火山的大屯火山群，被學者觀測證實在新北市金山、萬里地底下逾20公里處有岩漿庫，正式確認為活火山，一旦大規模爆發，陽明山、士林、北投首當其衝，北台灣也會被火山灰籠罩。
中央氣象局長辛在勤今天接受中央社訪問時表示，媒體不應該過度解讀，他認為這份研究只是證明大屯山底下有岩漿庫，但是岩漿到底在逐漸冷卻，還是往上移動的過程都沒有後續說明，不能判定大屯山是活火山。
他進一步說明，目前有資料看來，最近一次大屯山火山爆發是在20萬年前，但近來又有新見解，認為大屯山5000年前曾爆發過，如果此說法成立，那麼這個岩漿庫也可能是5000年前噴發過後，在逐漸冷卻變硬的岩漿。
辛在勤表示，若是岩漿有逐漸往上竄的跡象，那麼才可以說可能是活火山，至於到底怎麼判斷岩漿是否有往上移動的跡象，他表示，岩漿在移動的過程需要通過地表、地殼產生形變，也會陸續發生許多小地震。
他也補充，岩漿接近地表5到10公里才會具有威脅，氣象局地震測報中心原本就有持續觀測大屯山火山的動態，目前沒有岩漿接近地表跡象，氣象局也會持續觀察，呼籲民眾不要過度恐慌。1060221
(中央社)
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