金正男遇刺 下一個目標可能是他

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南韓政府當局人士今天透露，考量投誠的前北韓駐英公使太永浩可能淪為繼金正男後的下一個目標，南韓情報當局已決定暫停他的對外演講、接受採訪等公開活動，以保安全。

南韓聯合新聞通訊社報導，曾負責接應逃往中國的北韓難民的韓國人權獎得主、「正黨」籍國會議員何泰慶（譯音）警告，奉命暗殺北韓流亡人士的2名男子已潛入南韓境內，太永浩可能是頭號目標。

據報導，去年在南韓定居後，太永浩積極活躍於公共領域，上月接受韓聯社採訪時表示，希望出訪華盛頓向川普政府官員及有關專家指證有關北韓的真相，呼籲美方強有力地制裁金正恩政權。預計這項訪美計畫也將推遲或取消。

北韓此前多次揚言並追殺「叛徒」，例如金正男的表哥李韓永投奔南韓後，1997年2月在南韓京畿道盆唐市公寓家門口被北韓特務槍殺。

目前，南韓政府已大幅擴充投誠南韓的前北韓重要人士的貼身警衛力量，並提醒流亡在南韓的脫北者注意安全，嚴防金正男遇害悲劇在南韓重演。

北韓已故領導人金正日長子金正男上週在吉隆坡機場遭暗殺。1060221

(中央社)