國軍財產申報實質審查 抽出430人

國防部今天辦理「105年度公職人員財產申報實質審查抽籤」，共抽出申報義務人430人接受實質審查，國防部希望藉公開公正抽籤程序，充分展現行政透明。

國防部依法務部「公職人員財產申報資料審核及查閱辦法」規定在上午例行記者會公開抽籤，在全軍列管申報義務人3057人中，抽出430人實質審查，並從中籤人員中再抽出9人實施前後年度申報資料比對作業。

國防部副部長李喜明上將表示，全軍自財產申報法公布施行以來，申報義務人都依限申報，從無逾期申報或故意不申報，且自民國100年全面採行網路申報迄今，除部分人員依國家情報工作法採紙本申報，上線申報率達100％，除充分展現國軍使命必達執行力，亦落實陽光防腐、政府清明目標。

他說，國軍在推動廉潔建軍工作上，除財產申報作業獲主管機關法務部及監察院高度肯定，連兩年在國際透明組織評鑑的「政府國防廉潔指數」中，台灣國防廉潔度都能與美國、瑞典等少數國家同獲低貪腐風險佳績，再次顯現國軍人員依法行政、廉潔自持的努力，已有顯著成效。

李喜明表示，肅貪防弊是無止盡工作，廉潔自持是最高自我要求標準，財產申報是廉政工作基礎工程，國軍人員必依循法令規章要求，以「不願貪、不必貪、不能貪、不敢貪」為清廉官箴追求目標，戮力從公以不負國民期許。1060221

(中央社)