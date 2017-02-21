國軍財產申報實質審查 抽出430人
國防部今天辦理「105年度公職人員財產申報實質審查抽籤」，共抽出申報義務人430人接受實質審查，國防部希望藉公開公正抽籤程序，充分展現行政透明。
國防部依法務部「公職人員財產申報資料審核及查閱辦法」規定在上午例行記者會公開抽籤，在全軍列管申報義務人3057人中，抽出430人實質審查，並從中籤人員中再抽出9人實施前後年度申報資料比對作業。
國防部副部長李喜明上將表示，全軍自財產申報法公布施行以來，申報義務人都依限申報，從無逾期申報或故意不申報，且自民國100年全面採行網路申報迄今，除部分人員依國家情報工作法採紙本申報，上線申報率達100％，除充分展現國軍使命必達執行力，亦落實陽光防腐、政府清明目標。
他說，國軍在推動廉潔建軍工作上，除財產申報作業獲主管機關法務部及監察院高度肯定，連兩年在國際透明組織評鑑的「政府國防廉潔指數」中，台灣國防廉潔度都能與美國、瑞典等少數國家同獲低貪腐風險佳績，再次顯現國軍人員依法行政、廉潔自持的努力，已有顯著成效。
李喜明表示，肅貪防弊是無止盡工作，廉潔自持是最高自我要求標準，財產申報是廉政工作基礎工程，國軍人員必依循法令規章要求，以「不願貪、不必貪、不能貪、不敢貪」為清廉官箴追求目標，戮力從公以不負國民期許。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。