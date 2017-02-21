森進一四次訪台開唱 首度花蓮登台
熱愛台灣、4度訪台，4月29日將首次在花蓮縣開個人演唱會的日本演歌手森進一表示，很開心再度訪台，這次很興奮，能在花蓮首唱，答謝東部粉絲，對他而言既新鮮又期待。
森進一過去都在台北市演出，這次在母親節前夕開唱，提到台灣的媽媽粉絲們，森進一說，讓他想起已逝的母親，能在母親節前與粉絲歡聚，感到好幸福。
慰勞許多粉絲都在東部，森進一首次到花蓮開唱，讓粉絲們不用再辛苦北上，而花蓮風景他早有所聞，也想去太魯閣。
森進一西元1966年出道，出席紅白大賽達48次創紀錄，並多次獲「日本唱片大賞」、「日本歌謠大賞」等殊榮，被日本媒體封為「最讓人動容的歌聲」封號。森進一金曲被翻譯成國、台語歌曲，像「負心的人」、「襟裳岬」、「誰來愛我」、「母親」及台語金曲「苦海女神龍」等，藝人鄧麗君、鳳飛飛與余天等都翻唱過。
森進一「森」情感恩演唱會，4月29日在花蓮縣立體育館（巨蛋）；5月1日在台北國際會議中心，門票今天中午在年代售票系統、全台各超商通路販售。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。