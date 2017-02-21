森進一四次訪台開唱 首度花蓮登台

熱愛台灣、4度訪台，4月29日將首次在花蓮縣開個人演唱會的日本演歌手森進一表示，很開心再度訪台，這次很興奮，能在花蓮首唱，答謝東部粉絲，對他而言既新鮮又期待。

森進一過去都在台北市演出，這次在母親節前夕開唱，提到台灣的媽媽粉絲們，森進一說，讓他想起已逝的母親，能在母親節前與粉絲歡聚，感到好幸福。

慰勞許多粉絲都在東部，森進一首次到花蓮開唱，讓粉絲們不用再辛苦北上，而花蓮風景他早有所聞，也想去太魯閣。

森進一西元1966年出道，出席紅白大賽達48次創紀錄，並多次獲「日本唱片大賞」、「日本歌謠大賞」等殊榮，被日本媒體封為「最讓人動容的歌聲」封號。森進一金曲被翻譯成國、台語歌曲，像「負心的人」、「襟裳岬」、「誰來愛我」、「母親」及台語金曲「苦海女神龍」等，藝人鄧麗君、鳳飛飛與余天等都翻唱過。

森進一「森」情感恩演唱會，4月29日在花蓮縣立體育館（巨蛋）；5月1日在台北國際會議中心，門票今天中午在年代售票系統、全台各超商通路販售。1060221

(中央社)