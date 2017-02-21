談兩岸互動 林全：還沒有很理想

行政院長林全今天說，去年520總統就職後，期待兩岸有善意互動，但目前還沒有很理想，未來會繼續努力，盼在對等尊嚴基礎下互動，能夠透過現有接觸，把互信、善意建立起來。

台北市美國商會昨天發布「2017商業景氣調查」，調查顯示，受訪企業代表雖對今年景氣展望較去年回升，也願意提高在台投資，但復甦的速度顯然不夠快。細究原因，台灣政局動盪、兩岸關係，以及缺乏明確的勞工政策、監理法規過時等，皆是對企業營運造成衝擊的主因。

立法院今天繼續進行施政總質詢，親民黨立委周陳秀霞問到，美國商會的「2017商業景氣調查」顯示，企業對兩岸關係與一例一休有所疑慮。

林全表示，美國商會發布前，會禮貌性拜會行政院，就他們關心的問題交換過意見，他們也充分了解行政院目前的作法與看法。

他說，兩岸問題的確是大家比較關心，去年520總統就職後，期待兩岸有善意互動，但目前還沒有出現的很理想，未來會繼續努力，盼在對等尊嚴的基礎下互動，希望能夠透過現有接觸，把互信、善意建立起來。

在一例一休部分，林全說，尊重社會各界有不同的想法、看法，勞基法改變難免比過去經營增加負擔，了解大部分的企業願意面對，但對5至10人的中小企業影響比較大、調適比較辛苦，也請勞動部了解是否充分適應。

他說，勞基法修正是進步的立法，對勞工來說絕對有利、不會三輸，可以減少工時、增加休息時間。

林全說，對於一例一休會再繼續評估，有些衝擊是短期衝擊，經過調適就好，未來也會就運作有不清楚或有疑義的地方，會想辦法運作順利。

他說，如果真的有不合理，希望任何改變，在不影響勞工權益，讓制度運作更順利。1060221

(中央社)