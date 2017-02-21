葉門等4國鬧飢荒 140萬童恐死於營養不良

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聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，奈及利亞、索馬利亞、南蘇丹與葉門鬧饑荒，今年可能有近140萬名兒童死於嚴重的營養不良。

法新社報導，在打了近兩年內戰的葉門，有46萬2000名兒童有急性營養不良，奈及利亞東北部則有45萬名兒童嚴重營養不良。

饑荒預警系統（Fews Net）表示，奈及利亞波諾州（Borno）部分偏遠地區，自去年底便受饑荒影響，由於救援機構無法幫助到有需要的人，營養不良的情況可能將持續下去。

聯合國兒童基金會表示，索馬利亞乾旱導致18萬5000名兒童處於飢荒邊緣，但未來幾個月人數料將攀升至27萬人。

在南蘇丹，有超過27萬名兒童營養不良，在有2萬名兒童的北部團結省（Unity State），部分地區已經宣布陷入饑荒狀態。

聯合國兒童基金會主任雷克（Anthony Lake）呼籲儘快採取行動。他說：「我們還是可以拯救許多生命。」（譯者：中央社張曉雯）1060221

(中央社)