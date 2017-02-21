鳳山警主動出擊 4天破2處職業賭場

天九牌賭場藏身1間SPA養生館3、4樓，鳳山警方17日喬裝客人上門紓壓，一舉攻破。(劉宥廷翻攝)

鳳山警20日查獲1棟透天厝內藏有麻將賭場，逮獲2桌麻將賭客8人。(劉宥廷翻攝)

鳳山分局主動出擊，4天連破2處職業賭場！天九牌賭場藏身1間SPA養生館3、4樓，警方17日喬裝客人上門紓壓，一舉攻破，依賭博罪將47歲賭場主持人黃男、38歲黃姓屋主送辦，賭客12人裁罰；另警方20日查獲1棟透天厝內藏有麻將賭場，逮獲賭客8人依法裁罰，將37歲賭場主持人王男移送法辦。

鳳山偵查隊獲報轄內有天九牌賭場以瑞隆東路上「泰式風情SPA養生館」為掩護，副隊長林士元17日深夜近10時許，率領新甲派出所及快打警力突襲查緝，當場在4樓查獲賭場主持人、屋主及賭客等14人，現埸查扣天九牌4副、骰子1盒、抽頭金2000元，起獲賭資15600元，將黃姓屋主、黃姓主持人等2人送辦，其餘賭客12人依社會秩序維護法裁罰。

偵查隊又獲報鎮南街1棟6樓透天厝內藏有賭場，隊長王春生率隊員及快打警力，20日凌晨0時45分在該處周邊埋伏，並發現屋內是麻將賭場，隨即進屋查緝，當場逮獲2桌麻將共8名賭客，現場查扣賭資62500元、麻將2付、搬風球2顆、骰子6粒等；經營該賭場的王男坦承，將整棟透天民宅租下做掩護，警依營利賭博罪移送。

賭博易衍生許多社會暴力案件或因沉迷賭博傾家蕩產致家破人時有所聞，鳳山分局主動出擊，持續掃蕩以展現對於犯罪零容忍；分局長趙瑞華呼籲民眾切勿心存僥倖，絕不容許職業賭場在轄區內經營及滋事，以期能予民眾安穩和諧的社會環境。

(中時)