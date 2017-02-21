愛心便當有「精喜」 男友打開發現驚天秘密

一名網友打開女友親手製作的愛心便當，大吃一驚。（截自臉書《爆料公社》）

一名網友日前開心帶著女友的愛心便當上班，不料打開便當卻讓他大吃一驚！原來女友竟將壽司製作成精子、受精卵、胎兒的圖案，他才發現自己要當爸爸了！

陸姓網友日前在臉書「爆廢公社」上傳女友親手製作的「愛心壽司」照片，包括精子壽司、受精卵壽司以及胎兒壽司。起初他實在猜不透女友的用意，還上網向網友求救，網友紛紛送上祝福，有人說「今天你陪她過情人節.....明年她讓你過父親節！」，有人更直接說「受精了！祝有情人終成父母」，還有網友認為她女友手藝太好，應該可以出國比賽。

之後陸男向女友求證，才知道寶寶已經2個多月，自己竟然都沒有察覺。而這篇臉書貼文，獲得超過3萬網友按讚、超過千名網友留言「恭喜」，陸男也上網回留言表示「謝謝各位的祝福 3Q」。

(中時電子報)