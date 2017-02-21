向警打招呼裝熟 酒駕男當場被逮

高雄市鍾姓男子（右）酒後騎車未載安全帽，看到警察還轉過頭來向員警點頭微笑示意「裝熟」，不料反引起警方注意。（呂素麗翻攝）

高雄市鍾姓男子酒測值高達1.33毫克。（呂素麗翻攝）

高雄市鍾姓男子酒後騎車未載安全帽，看到警察還轉過頭來向員警點頭示意「裝熟」（正前方），不料反引起警方注意。（呂素麗翻攝）

高雄市鍾姓男子酒後騎機車未載安全帽，又邊騎邊抽菸，碰到員警巡邏還向員警點頭示意「裝熟」後坦然騎去，未料這主動點頭示意的行為反而引起警方注意，警方見他脖子通紅，遂向其示意停車接受攔查，滿身酒味的他，還瞎掰「剛跟你們分局長喝酒」，經檢測酒測值高達1.33毫克，當場逮捕，移送法辦。

三民二交通分隊查出，鍾姓男子（47歲）去年已有2次酒駕前科，19日下午5點多，他酒後騎機車返家，途中沿三民區覺民路與民和街口東南角由東向西左轉，未戴安全帽且手持香菸騎車，不巧遇上員警巡行該路段，鍾男原以為主動向員警點頭打招呼會讓員警以為是熟人而避過攔查，未料此舉反而引起員警注意。

自稱做生意的鍾男受檢時神態自若，但警方嗅出渾身酒氣，問他跟誰喝？鍾男還瞎說「跟你們分局長喝！」，後來才坦承與朋友喝了3罐啤酒，並要求員警帶回隊部再實施酒測，藉此拖延時間期待酒測值降低，經警方告知需現場酒測後，又再度藉故拖延，最後只能配合警方實施酒測，酒測值竟高達1.33。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)