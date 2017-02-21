「金門文化獎」公開甄選 獎金各10萬元
第2屆「金門文化獎」公開甄選，以金門籍、年滿70歲以上，長期從事文化藝術活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象。即日起至3月10日止，歡迎各界推薦合適人選，得獎者各頒給文化獎章、證書及獎金新台幣10萬元。
縣文化局長呂坤和指出，金門以「文化立縣」為施政主軸，在1700年的歷史長河中，不僅古蹟、傳統建築多，更有深遠博大的文化底蘊，而設立文化獎就是要表揚長期對文化有貢獻的傑出文化人，期待他們在這塊土地起到引領前行，深耕文化的帶頭作用。
呂坤和表示，去年第1屆「金門文化獎」頒給版畫大師李錫奇，以表揚李大師「遊藝1甲子，揮灑60年」，堪稱藝壇翹楚，金門之光。今年第2屆敲定公開甄選，凡符合資格者，歡迎自薦或他薦，文化局將聘請學者專家及社會公正人士組成遴選小組，評選出1至5位得獎人。
第2屆「金門文化獎」預定在今年5月4日公開表揚，詳細辦法可至文化局網站http//:www.kmccc.edu.tw/下載。
(中時)
關鍵字：金門文化獎
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