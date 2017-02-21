香港迪士尼連兩年虧損 入場人次下滑
香港迪士尼樂園20日公布財報，數據顯示，2016財政年度（2015年10月至2016年9月底）期間，營業收入達48億港元，但淨利虧損1.71億港元，較去年同期虧損額度增加15.5%，連續第二年虧損。
同時，2016財政年度期間，入園人次也下滑至610萬人，相比2015財年度的680萬人次減少10.3%，該數據亦連續兩年下降。
香港迪士尼樂園度假區行政總裁劉永基坦言，由於亞洲區內主題樂園的競爭日趨激烈，香港特區的旅遊業充滿挑戰。
據《21世紀經濟報導》指出，為應對虧損及遊客減少，香港迪士尼樂園已於去年11月宣布，自2018年起進行為期六年的擴建計劃，由迪士尼公司和香港特區政府共同出資109億港元，包括新建設全球首座的「冰雪奇緣」主題區、和「Marvel超級英雄」主題區，以及擴建地標建築「睡美人城堡」等工程。
劉永基表示，作為股東，迪士尼公司和香港特區政府均對此擴建計畫充滿信心，希望能為遊客帶來更多的全新體驗。
(旺報)
關鍵字：香港迪士尼
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