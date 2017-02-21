快樂剪刀手 邱秀珍樂幫族人換容顏

啊滴剪燙工作室負責人邱秀珍，是來自台東縣長濱鄉永福部落的阿美族人。她今天快樂的以剪刀，幫族人打理門面，雜亂的頭髮，在她的巧手下，馬上變得容光煥發。

邱秀珍表示，從19歲開始學習美髮，當時月薪只有新台幣3500元底薪，還要忍受長達12小時的工時，從學徒與洗頭小妹做起，每天不免被設計師、老闆碎念，但她心中始終希望能有自己的美髮工作室。

攢了10年，省吃儉用，終於在30歲時，因緣際會承接朋友的店面，在新北市板橋溪崑地區圓了創業的夢，她說，「現在自己當老闆，競爭壓力也是很大。」

邱秀珍指出，以前剛到台北時，社會氛圍對原住民仍很歧視，自己都不敢透露身分。「現在不會啦，我都說自己是阿美族人。」一切都熬過來了，店名取為「啊滴」，是阿美族語ati，有進來、過來的意思。

面對著一大早就已等待剪髮的銀髮長輩，邱秀珍說，很高興今天可為原住民長輩亮麗變髮。雖是第一次到樹林山佳關懷站，但還是看見許多認識的花東同鄉，倍感親切。

與邱秀珍一樣，在都會中打拚的18名原住民髮型設計師，今天起至3月7日，在原住民老人日間關懷站及部落文化健康站，巡迴為老人家提供剪髮服務。這些美髮師都是在新北市經營美髮店的原住民，她們接獲市府原住民行政局的探詢，都二話不說答應為族人以及社區非原住民義剪。邱秀珍說，「有機會回饋社會，為自己的族人服務，很棒啊。」

原住民族行政局局長楊馨怡表示，日間關懷站及部落文化健康站提供關懷訪視、電話問安、生活諮詢，及健康促進講座服務。除此，還有與族群傳統文化密切關聯的手工藝及古謠傳唱學習，讓原住民老人雖移居都會多年，還可重溫及學習部落文化。

楊馨怡讚賞許多原住民在城市的角落裡，很認真、很努力的生活及工作，不斷地學習培養一技之長，許多族人在美髮業表現亮眼，事業經營有成，更展現原住民互助、互愛的精神。1060221

(中央社)