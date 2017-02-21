山寨版緬甸代表處行騙 5人遭起訴
余姓、羅姓男子等5人去年7月成立「緬甸代表處」，誆稱代表緬甸政府輸出勞工，涉嫌詐騙外籍勞工仲介業者。台灣台北地方法院檢察署今天偵結，依詐欺等罪起訴5人。
法務部調查局台北市調查處接獲檢舉，指余姓、羅姓男子成立「台北經濟貿易中心－緬甸代表處」，並租用台北世界貿易中心國際貿易大樓為辦公室，誆稱代表處為緬甸聯邦共和國政府就緬甸勞工輸出唯一授權單位。
檢調指出，國內、外勞仲介業者信以為真，支付新台幣300餘萬元緬勞仲介費給余姓男子，卻未取得緬勞輸出，才知受騙。
檢調表示，余姓、羅姓男子見國貿大樓有多家知名企業設辦公室，以某家公司名義，對這些企業訛稱該公司已獲「緬甸代表處」同意取得緬甸地區賓士汽車代理權，並偽造香港匯豐銀行5億歐元（約新台幣159.7億元）資力證明，企圖誘騙某企業投資50萬歐元（約新台幣1597萬元）未遂。
檢調向外交部亞東太平洋司查證，「緬甸代表處」非緬甸駐台機構，台緬勞務合作也未透過任何仲介或其他授權機構。1060221
(中央社)
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