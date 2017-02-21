Audi智慧型四輪傳動 第800萬台下線
奧迪(Audi)宣布，第800萬台擁有quattro智慧型四輪傳動系統的Audi正式在墨西哥的San Jose Chiapa工廠下線，目前quattro已有超過100種型號。
奧迪表示，quattro智慧型四輪傳動系統自1980年日內瓦國際車展發表至今，已經超過100多種quattro型號，在1980年代並未有其他製造商大量生產類似的全輪驅動系統，奧迪將這項獨家的技術運用在房車賽事運動當中，並在各大型賽事中贏得諸多的勝利。
目前擁有quattro智慧型四輪傳動系統的車款包括豪華大型休旅Q7、越野跨界旅型房車A4 allroad quattro和A6 allroad quattro、豪華旗艦房車A8、品牌頂尖超跑R8，甚至旗下所有S Model和RS Model也都把quattro智慧型四輪傳動列為標準配備，消費者也可以在其他車款當中選配quattro系統。
根據統計，2015年全球共有44%的Audi車主選擇配有quattro智慧型四輪傳動系統的車款，其中Audi Q5銷售更是排名第一，總共銷售出約26萬2000台；不僅如此，quattro車型的銷售更在美國、加拿大、俄羅斯和中東市場表現特別的亮眼，甚至在德國共銷售出12萬2048台。1060221
(中央社)
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