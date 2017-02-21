謝淑薇後來居上 匈牙利網賽過頭關

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網球女將謝淑薇在匈牙利女子公開賽（Hungarian ladies open）單打首輪賽事中，雖先以2比6丟掉首盤，但接下來以6比3、6比1後來居上拿下勝利，順利闖過頭關。

世界女子職業網球協會（WTA）總獎金25萬美元（約新台幣762萬元）的匈牙利女子公開賽，當地時間19日起在匈牙利布達佩斯進行8天賽事。

謝淑薇在單打首輪賽事，以2比6、6比3、6比1擊敗西班牙女將托摩（Sara Sorribes Tormo），順利晉級16強。

下場比賽，謝淑薇將遭遇大會單打2號種子，捷克女將莎伐洛娃（Lucie Safarova）。1060221

(中央社)