澳洲小型飛機撞商場 至少5死

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澳洲一架搭載5人的小型飛機21日在墨爾本附近的購物中心墜落，警方估計機上5人全部死亡。

事發在當地時間21日上午9時許，出事飛機在墨爾本以北的埃森登機場（Essendon Fields）起飛後不久，疑因引擎故障，墜落在機場附近的購物中心。飛機墜毀後，現場燃起巨大火球，冒出大量濃煙。據悉，飛機墜落時，商場還未開門營業。

維多利亞省警方稱，估計機上無人生還。該省省長Daniel Andrews表示，本次事故是該省近30年來最嚴重的民航空難。

出事的飛機是一架包機，來往墨爾本至塔斯馬尼亞西北的金島。

(旺報)