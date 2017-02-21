講座800元鐘點費擬取消 全教總：公然歧視

全教總以行動劇抗議人事行政總處。（陳志祥攝）

針對行政院人事行政總處研擬「軍、公、教人員講座鐘點費支給辦法」中，提高大學、中央研究院人員的給付、卻調降基層單位的支給、甚至取消中、小學校內講座800元鐘點費，全國教師工會總聯合會理事長張旭政說：「其實800元不多，但這是一種尊重！」

全教總今天表達對「軍、公、教人員講座鐘點費支給辦法」草案十分不滿，張旭政認為，人事行政總處有兩個可議心態，一是研擬草案背後的價值觀與思維可怕，調漲教授、研究員支給、調降基層單位，造成「萬般皆下品，惟有讀書高」錯覺，有公然歧視的意謂。

另外，任何基層軍公教人員沒有義務擔任研習講座人員，人事行政總處的做法是認為，基層軍公教人員不僅不值得給付較高的鐘點費，反而奉獻工作以外的智慧、心力，做到死是應該的，完全是壓榨他們，阻礙交流與提升工作品質。

張旭政說：「我們對於人事行政總處的草案心驚膽跳，他們還處在封建、落伍時代，想把公務體系的人才變庸才。」全教總呼籲停止歧視，應在現有制度調高基層的給付，甚至要讓基層有給付彈性運用的範圍。

(中時)