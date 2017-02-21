MLB》投球失憶安凱爾 曾靠伏特加擊敗巨怪

安凱爾轉型打者前，曾是一名前景看好的左投手。(美聯社資料照)

說到大聯盟棄投從打成功的案例，不得不提到安凱爾(Rick Ankiel)，他因罹患投球失憶症(Yips)，2004年後被迫轉戰外野，意外打出第二人生，如今退休的他，以自身經驗與體育作家布朗(Tim Brown)合作出書，大談對抗投球失憶，他坦言當時症狀初期，他一度想靠喝酒來延續投球生涯。

安凱爾1997年加盟紅雀，並於1999年以投手身分站上大聯盟；2000年大放異彩，出賽31場投出11勝7敗、自責分率3.50戰績，孰料，當他準備擠身強投之林時，卻在該年季後賽與勇士對陣，投出聯盟自1980年以來首次單局5暴投，接著面臨季後賽後的首次先發，一切都變了調。

「那場比賽前…我怕得要死，」安凱爾接受《590 The Fan》專訪時說，「我知道我沒選擇了。滿滿的壓力作祟，於是我賽前喝下一瓶伏特加。喝下了它，情緒被控制下來，馴服了這頭野獸，我能做到我想做的任何事。」那場比賽前，他從未在賽前喝酒。

憶起那一天，安凱爾坦言他坐在休息室，每每情緒躁動，得靠酒精才能繼續投球，「這是Yips的其中一個症狀，它就像頭猛獸、疾病…無法直接對抗它，我也感覺無法這麼做。」大膽的嘗試，讓他該場比賽對上響尾蛇，繳出5局失2分、8次三振的好投，擊敗「巨怪」蘭迪強生(Randy Johnson)奪下勝利。

然而第二次先發對太空人，酒精卻沒能再讓安凱爾冷靜下來，焦慮壓過酒精的效果，他開始像2000年季後賽時一樣，不斷投出壞球，勉強投完5局、失掉4分，並送出5次保送，接著之後的比賽，他完全崩盤，其後一度轉任中繼投手，表現依舊不見起色，只能黯然離開投手丘。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)