手握方向盤才算工時 勞長林美珠：我絕對沒說

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勞動部長林美珠（右）21日在立法院答詢時表示，她絕對沒有說手握方向盤才算工時。（姚志平攝）

針對遊覽車駕駛工時問題，勞動部長林美珠21日在立法院答詢時表示，她絕對沒有說手握方向盤才算工時。

(中時)