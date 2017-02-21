男友探班檳榔西施女友遭2男毆打 警鎖定犯嫌追查

2男毆打齊男後，將鐵棍留在檳榔攤。(劉宥廷翻攝)

齊男身上多處撕裂傷及擦傷，所幸送醫救治無生命危險。(劉宥廷翻攝)

50歲齊姓男子21日凌晨1時許到鳳山建國路二段1間檳榔攤與39歲女友陳姓檳榔西施聊天時，突遭2名男子分持鐵棍、木棍毆打齊男頭部與雙腳，警方獲報到場處理時，打人2人已逃逸無蹤，齊男送醫幸無生命危險，警鎖定陳女的前夫與小叔所為，疑因感情糾紛引起，依殺人未遂罪進行偵辦。

(中時)