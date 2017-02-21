曾蔭權仍住院 法官22日宣判

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香港前行政長官曾蔭權昨晚因為身體不適被送到伊利沙伯醫院接受治療，他今天上午仍在醫院接受檢查。

曾蔭權的太太曾鮑笑薇、兩個兒子等上午都到過醫院探望他。

曾蔭權早前被裁定「公職人員行為失當罪」成立，高等法院預定於明天判刑，曾蔭權未獲交保外出，自昨天起被送到懲教署的荔枝角收押所羈押。

目前尚不知曾蔭權身體不適的具體情形。1060221

(中央社)