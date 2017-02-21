北韓海外暗殺組織 馬越印尼是大本營

逃離北韓的前情報人員表示，平壤從20世紀60年代，便開始在東南亞建立各大據點，其中馬來西亞，越南與印尼是最大據點。圖為涉案印尼籍女嫌西蒂‧艾莎位於雅加達西方坦博拉區（Tambora）的家鄉，家人與鄰居對她涉案感到震驚。（美聯社）

吉隆坡機場監視錄影顯示，女嫌動手毒殺金正男瞬間的畫面。（圖/截自吉隆坡機場監視錄影）

金正男命喪馬來西亞吉隆坡機場，而監視器錄影顯示，兇嫌只花了2.33秒，便毒殺了北韓最高領導人金正恩的同父異母長兄。眼見得手，29歲的越南籍女嫌段氏香（Doan Thi Huong），以及25歲的印尼籍女嫌西蒂‧艾莎（Siti Aisyah）隨即消失在人群中。

據韓國中央日報報導，韓國情報當局認為，北韓雇外國人進行暗殺，並試圖加以隱瞞。北韓偵查總局出身的一位脫北者表示，平壤從20世紀60年代，便開始在東南亞建立各大據點，其中馬來西亞，越南與印尼是最大據點，而這次暗殺是北韓在東南亞3大據點的總動員行動。

據對北韓消息靈通人士稱，這些據點平時主要進行各式駭客攻擊以賺取外匯，透過偽裝成脫北者，對韓國進行間諜滲透，並掌握韓國相關動向，偶爾會像這次一樣執行特別任務。北韓女間諜出身的袁正華（音）告訴韓國中央日報，「雇傭外國人組建暗殺組織，這就是北韓暗殺手法不斷升級的證據」。

馬國當局的調查結果顯示，金正男從遇襲到死亡前後，整個過程約兩個小時。有分析稱，恐襲人員施用的劇毒量可讓他在兩個小時後死亡，而非當場斃命。在這段時間裡，主犯爭取時間，得以逃逸。在精心策劃下，疑似主謀的吳宗吉（音）等4名北韓籍嫌犯迅速經由第三國抵達平壤。這起毒殺案乍看漏洞百出，但仔細研究，便會發現經過周密的計畫與安排。

韓國警察廳治安研究所出身的自由民主研究院院長劉東烈（音）指出，4名主嫌避開馬來西亞情報機構的耳目，分別選擇不同的日子入境，犯罪後立即逃離現場出境。在整起事件中，由吳宗吉現場指揮、李在男（音）掌控情況，而李誌賢與洪松學（音）則負責第二輪暗殺，4人進行確切分工。最後主嫌逃逸，只有從犯落網，這些方式都是長期周密策劃的證據。

如今案發已一周，但仍未查明金正男的死因，這顯示北韓的生化恐襲技術已升級。韓國東國大學北韓學係教授金榕炫表示，這次毒殺事件暴露了北韓的恐襲威脅與核問題一樣嚴重、可怕。

去年7月脫北的北韓前駐英國大使館公使太永浩在接受美國CBS電視台「60分鐘」（60minutes）節目專訪時，面對「金正恩會不會暗殺您？」的問題時，毫不猶豫地回答︰「當然，為何不會？」

韓國代總統黃教安20日召開國家安全保障會議（NSC），指出這次事件背後確實有北韓政權介入。

另一方面，據澳門媒體報導，金正男的兒子金韓松（音）20日下午已離開澳門，前往馬來西亞吉隆坡。但韓國政府表示目前尚未確認金韓松是否已抵達馬來西亞。

(中時電子報)