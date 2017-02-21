開槍恐嚇殯葬所 殯葬業者被送治平

前虎尾殯葬所長陳獻堂因整頓所內靈堂及祭祀物品業務等，引起業者黃明正等人不滿，糾眾歐打陳成傷。又今年春節大年初二，該集團周姓主嫌再持槍恐嚇殯葬所員工，且公然在所內開槍，雲林地檢署檢察官陳宜君指揮虎尾分局、中機組與南投憲兵隊等追查，上午將相關嫌犯5人查緝到案，起出改造手槍、安非他命等毒品，被依槍砲、殺人未遂、組織犯罪、恐嚇與傷害等罪嫌移送法辦。

(中時)