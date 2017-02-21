政院廣告「詐騙恐遣陸」 羅智強：有蔡在免驚

行政院陸委會近日釋出一支預防跨境電信詐騙的宣傳短片，以「可能被遣送中國大陸」勸導國人勿犯罪。總統府前副秘書長羅智強表示，免驚啦！蔡英文總統一定會「盡快接回」。(擷取自陸委會廣告)

陸委會近日釋出一支預防跨境電信詐騙的宣傳短片，以「可能被遣送中國大陸」勸導國人勿犯罪，引發網友砲轟不妥當。(影片來源/陸委會Youtube)

台灣詐騙集團跨國化，幾乎要成為全球公敵，行政院陸委會近日釋出一支預防跨境電信詐騙的宣傳短片，以「可能被遣送中國大陸」勸導國人勿犯罪，引發網友砲轟不妥當。總統府前副秘書長羅智強今在臉書表示，免驚啦！蔡英文説過「維護主權、人民尊嚴是國家責任」，蔡總統一定會「盡快接回」。

2011年菲律賓政府將一批跨國詐騙集團中的14名台灣犯嫌交給中國大陸，當時蔡英文痛批「這是近年來馬政府外交工作上最大的挫敗，顯示外交休兵策略錯誤，馬政府將國際事務兩岸化，導致國際社會錯誤認知，傷害國家主權。」

羅智強嘲諷，説得真好，現在換蔡英文上台，在神武的英派政府掛保證下，國際事務將從此不再兩岸化；有蔡英文在，國際社會也不再會「錯誤認知」；有蔡英文在，國家主權從此不再受傷害；有蔡英文在，台灣詐欺犯全球騙光光，也不用擔心被抓到大陸去。

可惜西班牙政府近日因「錯誤認知」，把「國際事務兩岸化」，決定將200多位台灣詐欺犯遣送大陸，讓「國家主權受到傷害」，蔡英文還神隱一聲不吭。羅智強表示，可能是大家眼睛業障重吧！説不定，根本沒有西班牙遣送詐欺犯到大陸這件事，大家別被「假新聞」騙了。

(中時電子報)