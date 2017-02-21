時代力量推修法 取消山地平地原住民劃分
時代力量立法院黨團總召徐永明今天表示，本會期將力推原住民身分法修法，取消山地、平地原住民的劃分，但此舉將牽動立委選制，徐永明盼未來不要有山地、平地原住民立委之分。
時代力量黨團上午舉行記者會。徐永明說，新會期的優先法案將推動原住民身分法第2條條文修正草案，現行山地原住民與平地原住民的區分，是沿襲過去數百年來外來殖民者根據殖民利益，以及行政區域便宜行事的劃分，有可疑分類之嫌。
徐永明說，現行制度侵害原住民族自我認同權利，讓各族同時出現平地及山地原住民，造成混亂，有檢討修正的必要，因此提出修法，取消山地原住民、平地原住民的劃分，並刪除「設籍區域」、「須登記有案」等規定。
時代力量籍立法委員林昶佐表示，現在傳出行政院原住民族委員會打算以專法方向處理平埔族權利問題，但既然總統蔡英文曾表達尊重平埔族自我認同權，平埔族的自我認同如何訂定，應與平埔族協商、討論，而非直接以專法另定。1060221
(中央社)
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