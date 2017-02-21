退休教師指姦菲傭 判刑3年2月確定

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年逾70歲的吳姓退休教師被控趁家人睡覺時，以手指性侵菲傭得逞，兩造以新台幣57萬元和解。最高法院今天判吳男3年2月徒刑確定。

判決指出，女方來台後，居住在吳男的住處照顧吳男與吳妻，民國102年11月24日，吳男趁妻子外出，其他家人都在睡覺時，強脫女方衣物用手指加以性侵；女方後來掙脫吳男掌控後，撥打外勞保護專線求救，全案曝光。1060221

(中央社)