陸各地GDP 人幣3兆俱樂部增至9個

我要評比

中國大陸2016年各省市的生產毛額（GDP）公布，躋身至「（人民幣）3兆元俱樂部」成員增至9個，依序為廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南。

綜合大陸媒體報導，中國大陸2016年經濟總量超過3兆元（約新台幣13.8兆元）的省市達到9個。與2015年相較，湖北、河北和湖南三省GDP在2016年躋身「3兆元俱樂部」。

2016年，大陸31省市各地的經濟總量規模，仍由廣東省居首。廣東2016年經濟總量達到7.95兆元，比2015年的7.28兆元成長7.5%。

2016年，江蘇經濟總量7.6兆元、GDP成長率7.8%；山東6.7兆元、GDP成長率7.6%；浙江4.6兆元，GDP成長率7.5%；河南4兆元、經濟成長率8.1%；四川3.3兆元，GDP成長率7.7%；湖北3.2兆元、成長率8.1%；河北3.2兆元，成長率6.8%；湖南3.1兆元、GDP成長率7.9%。

2016年，經濟總量排名第10的省市為福建省，經濟總量為2.85兆元、GDP成長率8.4%；第11名為上海市，經濟總量2.7兆元、GDP成長率6.8%；第12名為北京市，經濟總量2.5兆元、GDP成長率6.7%。

遼寧省2016年的經濟總量為2.2兆元，較2015年衰退2.5%，是中國大陸31個省市裡唯一一個經濟負成長的省市。1060221

(中央社)