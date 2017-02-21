雲林警局長交接 溫馨傳承期勉

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雲林縣警察局卸新任局長今天交接，榮升刑事警察局副局長的黃明昭交棒給從基隆港務警察總隊長榮升新任局長的許錫榮，場面溫馨，充滿傳承氣息。

雲林縣長李進勇、議長沈宗隆、各級民意代表等各界觀禮，祝賀之聲連連，特別感謝黃明昭在任內，圓滿完成2017台灣燈會在雲林的警政工作，尤其是交通疏運尖峰時，親自指揮交通最被津津樂道。

李進勇特別感謝黃明昭，在燈會期間圓滿達成任務，雲林受到各界稱讚；並期許新任局長，在治安、交通、為民服務，與縣府團隊持續提升佳績。

黃明昭是道地雲林人，民國104年7月16日到任，有民眾看到他在北港燈會熱潮時，只帶著1名隨從，親自走入群，瞭解現場情況，紛紛稱讚親民，令人印象深刻。

雲林縣警局指出，黃明昭在雲林任內，首創雲眼專案、竊盜與毒品慣犯認養機制，讓縣內全般刑案破獲率105年度較前一年增加2.26個百分點，破獲重大刑案有郵局強盜案、地下兵工廠、詐欺、販毒集團等。

新任局長許錫榮出身彰化，歷任台北市警察局、桃園市警察局、內政部警政署基隆港務警察總隊等，來到隔壁縣雲林任職，他說，倍感親切，融入雲林，自勉再創佳績。1060221

(中央社)