北加州湖泊有個洞 真相原來是這樣
貝里埃薩湖（Berryessa）是北加州蓄水及調節水量的湖泊，近來加州豪雨不斷，貝里埃薩湖的湖面也開了一個大洞，奇景經當地電視台報導與空拍畫面網路廣傳，掀起熱議。
根據美國廣播公司（ABC）分台abc7報導，原來這並不是尼斯湖水怪出沒，或者猶如摩西帶領猶太人出埃及過紅海的神蹟再現，而是貝里埃薩湖啟用了調節水量的裝置。
這個裝置Glory Hole就像是家家戶戶廚房洗水槽、浴室浴缸的排水孔，一經啟動可使過高的水位漸漸回復至正常值，不過這道防洪功能的設備已10年沒運作，近來重啟加上abc7的報導和網友的空拍，引起熱議。
今年加州的雨季不論北加或南加都降下可觀雨量，舒緩了多年幾乎不雨的旱象，也使得貝里埃薩湖重現久違不見的人造奇景。1060221
(中央社)
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