空拍機嚇到比賽馬匹 釀成三人受傷

空拍機闖禍再添新案例，科羅拉多州希威頓（Silverton）週末期間舉辦馬拉滑雪比賽，但有參賽馬匹被低飛盤旋的空拍機嚇到驚慌逃竄，導致三人遭馬踩傷送醫。

科羅拉多州當地媒體報導，18日在希威頓登場的第8屆年度馬拉滑雪比賽（Skijoring Race），其中一場賽程即將展開之前，一匹參賽馬兒受到低空盤旋的空拍機干擾，出現焦躁不安的狀況。

雖然馴馬師麥卡錫（Tim McCarthy）揮舞雙手並大聲斥喝，要求空拍機操作者注意，但這匹馬突然失控，在現場四處竄跑狂奔，並衝入跑道旁邊的觀眾區，導致多人遭到撞倒。

根據報導，有兩名受傷婦女由直升機緊急送醫，其中一人後腦部位有明顯割傷，另一人則是髖部受傷。另有一名男子下巴受傷流血，所幸並無大礙。

聖胡安郡（San Juan County）警長康拉德（BruceConrad）指出，空拍機以低空盤旋方式飛繞在群眾上方，明顯觸犯當地法律，警方將對空拍機操作者開立罰單。

馬拉滑雪比賽主辦單位則表示，受到這起事件影響，從今以後所有賽程將全面禁止空拍機飛越活動現場的上空；同時，由於比賽起跑點附近並沒有設置護欄，今後也將禁止民眾聚集在起跑點附近圍觀。1060221

(中央社)