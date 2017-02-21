美媒：川普言行反覆 不利於台灣

美國大西洋月刊網站今天報導，美國總統川普的反覆言行置台灣於不利的地位。川普如今回歸較為傳統的美國外交政策，但對亞太盟友已造成龐大的不確定性。

駐東南亞的美國記者艾蒙特（Jon Emont）在大西洋月刊（The Atlantic）網站，發表「台灣與川普式不確定原則」專文，就川普（Donald trump）選後對兩岸的言行，提出上述看法。

艾蒙特指出，無論在美國與海外，川普的吸引力核心在於他不太在意總統該有的言行。川普當然不會擔心冒犯敏感的中國民族主義，這大概可以部分解釋，他在外交上對「一個中國」的好奇。

總統蔡英文於2016年12月2日和川普通電話，9天之後，川普於「華爾街日報」（Wall Street Journal）專訪中說，「什麼都可以協商，包括一中。」北京對此感到不悅，還派遣航空母艦駛經台灣海峽。

不過川普近期與中國國家主席習近平通電話表示，他尊重美國的「一中政策」，態度似乎變軟。

艾蒙特認為，川普的反覆置台灣於不利的地位，他也許會就現狀重新協商，也可能改變心意。

文章中引述民進黨籍立委羅致政說，川普願意接聽蔡總統的電話讓台灣感到驚訝，推文表示他接聽電話更讓人訝異。更重要的是，川普稱應以某種方式質疑一中政策也讓人吃驚。

雪梨大學美國研究中心學者陶申德（Ashley Townshend）說，台灣面臨許多不確定，川普當選之後的言行，對台灣而言，擔心多於喜悅。川普不熱衷捍衛美國以外的民主， 他是善於交易的行家。

艾蒙特寫到，川普如今回歸較為傳統的美國外交政策，但龐大的不確定性已經造成，導致美國的亞太盟友低調以對，同時規避未經深度考量的川普宣示帶來的損害。

羅致政認為，憤怒的中國對台灣帶來的影響，遠高於遠洋之隔的美國，台灣行事必須非常謹慎。中方對美方生氣，台灣通常會成為代罪羔羊，台方必須十分低調，避免讓北京有藉口。1060221

(中央社)