是旅遊更是學習 專家指這年齡「出走」收穫多
不少人藉著行萬里路來學習新事物，也體驗這個世界，但其實出發旅行的年齡也會對旅行的收穫，甚至對往後人生造成不同影響，英國知名旅遊指南《Rough Guides》戴森(Steph Dyson)就提出，在20歲後到30歲左右的年輕人，是最適合出發旅行的年紀，原因有以下6點：
1.不盲從、沒有隨波逐流的壓力
總是參考旅遊指南上的景點規劃行程嗎，在這個年紀出遊，不妨試著藉著探索，來獲得更多的收穫吧，或許那些不在原訂行程中的行程，才是這趟旅行真正的意義。
2.張大眼睛迎接挑戰、擁抱世界
隨著年紀增長，你也見多識廣不少，選擇在這時候出發，更能體驗不同文化所帶來的衝擊與啟發，並藉此讓你過去的生活經驗，與現在旅行得到的種種，在你未來的人生作結合。
3.你已經了解，關於派對與酒精等的「副作用」，其實一點都不有趣
在懵懂的18歲出遊，腦海裡頭想的盡是派對與狂歡，而現在的你，相對較重視心靈層面的提升，而以往旅行，也總是選擇入住背包客棧的四人房的你，現在也寧願多花點錢住舒適單人房。
4.你可能擁有更多預算，重點是你知道該怎麼花
可想而知，你現在的手頭理論上來說會比10年前的你還充裕，而在旅行中哪些該花、哪些不該花，你也能夠充分掌握，把資源應用在合理的範圍內。
5.有勇氣冒險的年紀
在人生25-30歲這個階段，你的體力正值壯年，陌生的世界非但不可怕、反而像是個百變萬花筒，準備好揹起背包要啟程冒險了嗎？
6.這是投資自己的好時機
在這個階段，或許你已經經歷過幾年職場歷練洗禮，這時候旅行或許正好能重新RESET心靈狀態，等到充滿電後，相信會更容易找到適合自己的職涯與人生道路。
(中時電子報)
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