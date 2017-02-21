NBA》提升小前鋒實力 快艇兜售教頭之子

快艇有意將教頭之子小瑞弗斯交易，換回小前鋒即戰力。(美聯社資料照)

根據美國媒體報導，為了提升小前鋒位置的實力，快艇有意兜售教頭之子小瑞弗斯以及賈瑪克勞佛，目標鎖定金塊威爾森錢德勒。

隨著交易截止日及逼近，快艇原本已和尼克洽談「甜瓜」安森尼的轉隊事宜，當時小瑞弗斯與賈瑪克勞佛就已是交易籌碼，但後來遭到安森尼否決後而作罷。

目前快艇在三號小前鋒位置的戰力相當薄弱，巴哈穆鐵的進攻能力不行，老將皮爾斯更是待退之人，因此，球團才有意拿各還有2年超過千萬美元合約的小瑞弗斯與賈瑪克勞佛放上交易平台上，看能否吸引適合的即戰力人選。

(中時電子報)