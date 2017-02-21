醉漢失業闖雙親家 抱瓦斯桶揚言引爆

張姓男子喝醉揚言引爆瓦斯報復父母，最後棄械投降，送醫戒護。（柯宗緯翻攝）

「我要報復你們！」40歲張姓男子長期失業，時常借酒消愁，因不滿遭父母叨念，今天凌晨12點多，闖進雙親小港區住家，揚言引爆瓦斯，另一隻手持菜刀，現場有濃濃瓦斯味，警消趕赴現場，立即疏散附近住戶，約莫3小時後，在張男姊姊勸說下，才棄械投降，目前在小港醫院戒護就醫，所幸整起事件無人傷亡。

警方表示，張男因無業，不認真找工作，父母看不慣時長碎念，他只好買醉麻痺逃避現實，去年曾涉及家暴雙親，違反家暴令遭判刑5個月。

21日凌晨0時30分許，張男醉醺醺跑到雙親小港區民義街住家門外咆哮、撞門，張男母親嚇得打電話報警，但警網趕到時，張男早已離去。

張男雙親擔心兒子情緒失控，恐發生不測，趕緊離開住家。未料，1時18分，又發現張男獨自進入公寓內，並將自身反鎖屋內，抱著瓦斯桶，揚言要報復父母，大家同歸於盡。

小港警方不敢大意，副分局長親自坐鎮指揮，消防隊拉起封鎖線，疏散附近住戶。張男要求一定要請姊姊到場與他溝通，若被警方強行攻堅，絕對死給大家看，7名警力偷偷持鑰匙進入屋內，持長盾牌、警棍及辣椒水的裝備備戰。

警方入內先是奪下張男身旁瓦斯桶，但他情緒不穩，不斷揮舞手中菜刀，並要警方立即退出屋內。張男胞姊隨後趕到，她柔性勸說弟弟不要做傻事，並在弟弟要求下買了一瓶高粱給他，安定其情緒。

最後在眾人安撫之下，才突破張男心防，將手中的菜刀交給警方，並由員警戒護下送往小港醫院就醫觀察，將待男子情緒穩定過後，再製作筆錄。

(中時)