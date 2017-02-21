民調勝對手 柯P引《岳陽樓記》回應
先前幾次台北市長民調，柯文哲的支持度都贏過藍綠可能參選的對手，甚至有媒體形容他贏過「八路人馬」。對此柯文哲今引用范仲淹《岳陽樓記》回應，稱「不以物喜，不以己悲」，要媒體別再問民調問題了。
柯文哲笑說，他昨天才在讀《岳陽樓記》，裡頭說到「不以物喜，不以己悲」，所以「哎呦，不要再問這題目了！」至於外界稱他的支持度打敗八路人馬，他更反問說，是打敗八路軍嗎？
媒體仍追問，沈富雄說若藍綠都無法推出人選打贏柯文哲，就是藍綠的笑話？柯文哲則微笑、沈默，但未回應。
此外，據傳柯文哲3月底要前往東南亞，媒體詢問是否是要當蔡英文總統新南向政策的馬前卒？柯一聽到記者提問立刻回說：「你國安會的？你怎麼知道？」隨即以還有行程為由離開，並未多加回應。
(中時)
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