「政治工作在幹嘛？」市議員張雅旻贈書給青年朋友
台中市議員張雅旻今天致贈由青年政治工作者合著的【政治工作在幹嘛？】一書，給日前參與「台中青年．議同參政」青年營學員代表；希望透過未來相關活動宣傳，鼓勵與號召對公共事務與社會議題有興趣的青年朋友參與公共事務的機會，進而願意投入參與關懷社會,為在地的政治發展帶來正面的影響。
市議員張雅旻說，她是位年輕的政治工作者，在日前舉辦的青年營「新科議員VS.青年霸主VS.政壇王子」課程上，推薦由參與街頭學運到體制從抗爭到參與的多位年輕政治工作者經驗談，匯集創作的新書《政治工作在幹嘛？》；特自費致贈50名參加青年營學員此書。
張雅旻表示，藉此讓青年世代朋友們更能明白問政、政治是怎麼一回事外，也鼓勵年輕人未來透過市黨部舉辦的活動了解，政治也可以很生活，不這麼的遙不可及與艱深也勉勵青年學員們積極參與公共事務；讓台灣未來更不同、更正面、也更加的貼近青年世代真正心理的聲音。
民進黨市黨部主委何明杰指出，民進黨一直站在青年世代的身邊，最近該黨台灣民主學院也將舉辦「滴學堂」一系列活動，透過課程學習增近與民眾互動交流，讓政治更生活化也更貼近民意；藉由不同方式呈現該黨不同的理念與價值，也是種政治的展現！
何明杰強調，感謝張雅旻議員透過市黨部舉辦的「2017台中青年‧議同參政寒假青年營」活動，除擔任講師出一份力外，也自掏腰包致贈所有參加青年營學員每人一本《政治工作在幹嘛？》鼓勵學員們積極了解進而投入參與關懷社會公共事務，以實際行動加入改革的行列。
(中時)
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